"Ultima fermata", Manuel e Lucia si dicono addio: a lieto fine le storie delle altre coppie

, andata in onda sumercoledì 13 aprile con la conduzione di, le coppie formate dae dahanno deciso di andare via insieme, mentresi sono detti addio.

Giuseppe

Celeste

Giuseppe

Celeste

ha più volte tradito la sua compagnafino a quando in un momento di fragilità anche la ragazza si è avvicinata al suo vicino di casa senza però tradire Giuseppe. Durante il confronto finale conha ammesso di aver sbagliato: "Di sbagli ne hai fatti tanti, ma se ti ho perdonato è perché ti amo. Lavorerò su me stessa e ti farò sentire importante come padre e come compagno”. Giuseppe ha ammesso le sue colpe dicendo: "Tornassi indietro non ti tradirei mai più". La coppia ha deciso di voler ricominciare una nuova vita.

Il rapporto tra

Valentina e Marco

"Ultima fermata"

era in crisi a causa della volontà di lei di avere delle risposte concrete per il loro futuro insieme. Lui si lamentava di essere trattato come un bambino dalla donna che ha scelto come compagna. La coppia ha superato l': al faccia a faccia la ragazza ha ammesso di non essere così gelosa come lui l’ha descritta. L’uomo ha dichiarato di voler anche lei nella sua vita ma Valentina ha spiegato che vuole un gesto concreto: "Io voglio sapere quando costruiamo la nostra vita". I due hanno deciso di voler proseguire per costruire qualcosa di importante.

La coppia invece formata da

Manuel e Lucia

non è riuscita a superare la crisi scoppiata per l’annullamento del loro matrimonio. "In questi giorni mi hai offeso - ha detto Manuel durante il confronto finale - e ho visto comportamenti che mi hanno dato fastidio. Io ti porto qui per trovare un punto di incontro e te ti senti libera di fare di più di quello che faresti di solito". La ragazza ha accusato Manuel di vedere solo le cose che vuole vedere ed è arrivata anche a mettere in dubbio il loro matrimonio: "Non sono pronta a sposarti adesso! Tu sfuggi ai problemi, fai finta di non vedere niente". Alla fine il ragazzo ha deciso di schiacciare il pulsante di dire addio a Lucia.

Si è conclusa a lieto fine invece l'esperienza di

Stefania e Luca

, i protagonisti della scorsa puntata, che durante il confronto finale hanno deciso di andare via insieme. I due erano piombati nel pieno di una crisi a causa del tradimento di Luca con una commessa di un loro negozio. L'uomo dopo aver sentito il discorso di sua moglie ha ammesso tutte le sue colpe: "Io ho sbagliato, i miei atteggiamenti sono innocui ma visti dall’esterno non lo sono, ho sbagliato, ho sbagliato una volta e non sbaglierò più". I due hanno chiarito i loro problemi, decidendo di proseguire la loro storia d'amore.