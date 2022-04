"Ultima Fermata": Francesca rifiuta la proposta di matrimonio di Luigi, Luca e Stefania verso il confronto

Da una parte il complicato percorso di Francesca e Luigi, dall'altra le difficoltà di Luca e Stefania. La terza puntata di

"Ultima Fermata"

essere stata tradita

, in onda mercoledì 6 aprile, segue due coppie alle prese con verità non dette e serrati confronti. La trasmissione condotta da Simona Ventura culmina in un faccia a faccia convocato da Francesca, che dopo aver scoperto diè un fiume in piena contro il suo compagno Luigi.

"Adesso ti prenderai nella tua vita le responsabilità di quello che hai fatto, senza di me.

Tu hai distrutto tutto

", commenta la ragazza durante un incontro in cui entrambi non riescono a trattenere le lacrime. L'uomo prova a scusarsi per quanto accaduto, ma di fronte alle giustificazioni e alle promesse di una rinascita, Francesca frena, rinuncia a una nuova proposta di matrimonio e gli restituisce l'anello che già simboleggiava il loro amore.

Situazione simile per

Luca

Stefania

gelosia

, che dopo un tradimento subito tre anni fa ha smesso di fidarsi. Nel corso del programma, la ragazza conferma i sospetti sull'atteggiamento, ritenuto eccessivo, dell'imprenditore pugliese nei confronti delle altre donne. Quest'ultimo decide dunque di appellarsi allo psicoterapeuta per vincere il suo orgoglio e avvicinarsi alla posizione della compagna, che dal canto suo organizza una serata con il solo fine di provocare ladi Luca. Bisognerà attendere la prossima puntata per assistere al confronto tra i due e scoprire se la coppia avrà intenzione di ripartire con una marcia in più.