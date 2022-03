"Ultima Fermata": Samuel e Valentina si dicono addio, a lieto fine le storie delle altre due coppie

Una coppia ha deciso di separarsi, altre due hanno invece voluto continuare la loro storia. È quanto avvenuto nella seconda puntata di

"Ultima Fermata"

Simona Ventura

andata in onda su Canale 5 mercoledì 30 marzo con la conduzione di: Samuel e Valentina hanno deciso di chiudere definitivamente la loro relazione, mentre Giorgio e Stefania e Luisiana e Biagio hanno confermato il proprio amore.

Il rapporto tra

Samuel e Valentina

non è riuscito a superare l'"Ultima fermata": al faccia a faccia finale i due hanno capito di non poter più proseguire nella loro relazione, anche a causa della complicità sempre più intima tra Valentina e il suo migliore amico Stefano. Dopo 20 giorni dalla registrazione del programma Samuel e Valentina ha ammesso di non riuscire a stare più insieme mentre l'amico della donna, Stefano, ha rivelato al programma condotto da Simona Ventura di ritenere Valentina un'amica speciale.

Discorso diverso, invece, per la coppia formata da

Giorgio e Stefania

ad avere un figlio

. La coppia si era rivolta al programma perché Giorgio non si sentiva prontodalla moglie, con cui è sposato da tredici anni.

Stefania

, invece, ha come desiderio quello di diventare madre: grazie agli aiuti di una terapeauta la coppia nel confronto finale ha deciso di continuare nel proprio matrimonio, ammettendo di aver in cantiere il progetto di allargare la famiglia.

Biagio e Luisiana

hanno chiesto aiuto a "Ultima Fermata" perché tra i due la passione era svanita. La ragazza ha più volte lamentato la mancanza di dolcezza da parte del compagno, tanto che questa sua anaffettività l'ha spinta ad avvicinarsi a un altro uomo. Per questo, la coppia, è stata aiutata dal terapeuta Nardone con un esercizio in cui, bendati, dovevano riscoprire il rapporto fisico. Al termine di un lungo ciclo di esercizi, le barriere tra i due cadevano di volta in volta: al faccia a faccia finale Biagio e Luisiana hanno deciso di voler proseguire la loro relazione insieme.