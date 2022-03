"Ugo, storia di una piccola idea": un corto celebra il valore della perseveranza e dell'innovazione

Si tratta di un'opera ispirata a Ugo Mutti , inventore del tubetto di pomodoro concentrato, che celebra il valore della perseveranza nell’innovazione. Diretto da Stefano Lodovichi, il cortometraggio si sviluppa intorno al valore dell'innovazione e a ciò che di più rivoluzionario il gruppo di Parma ha introdotto sul mercato negli anni 50: il tubetto per contenere il pomodoro concentrato così da allungarne i tempi di conservazione ed evitarne lo spreco. Un'icona della cucina Made in Italy e non solo. Il suo tappo a forma di ditale verrà infatti usato da un’intera generazione nel lavoro di cucito.

Il film segna un evento unico in termini di pianificazione media per la sua durata di 5 minuti in prime time. La storia si snoda in un arco temporale che va dai primi anni del Novecento al 1951 e vede come protagonista il giovane Ugo Mutti, desideroso di sorprendere Adele, la cui famiglia gestisce un ristorante a Basilicanova, in provincia di Parma. In questo contesto la perseveranza si intreccia all’ingegno, dando così vita a una rappresentazione celebrativa del messaggio portante dell'intero progetto.

"La storia di Ugo Mutti, mio prozio, vuole rendere omaggio in modo originale a valori a noi molto cari, alla base del successo della nostra azienda - spiega Francesco Mutti, amministratore delegato di Mutti -: la perseveranza e la sua importanza nella missione più nobile, quella dell’innovazione per offrire la massima qualità possibile. Questo spirito è ciò che da sempre ci contraddistingue: lavoriamo tutti i giorni per sovvertire i paradigmi di un settore da sempre ritenuto ‘tradizionale’, spingendoci verso la ricerca di nuovi prodotti o processi per perseguire questo scopo".

"In una nazione come la nostra fatta di grandi aziende familiari, le storie da raccontare sono molte e quindi i valori da rappresentare ancora di più - dice Massimo Costa, partner e ceo di EPIK, che ha ideato e prodotto il film -. Grazie ancora a Mutti che ci ha permesso di essere orgogliosi di un prodotto cinematografico di alta qualità che pensiamo possa contribuire a cambiare la comunicazione nel nostro Paese". Successivamente alla prima messa in onda, il cortometraggio sarà poi fruibile sul sito del gruppo, sugli altri canali aziendali e verrà messo in onda negli altri Paesi del mondo in cui Mutti è presente, a partire dalla Francia dove verrà trasmesso dal 4 marzo.