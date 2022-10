Ufo, Flavia Vento e Massimo Boldi assicurano: "Ci sono, li abbiamo avvistati"

Flavia Vento

, ospite della puntata didi mercoledì 12 ottobre, è tornata a parlare del suo rapporto con gli extraterrestri, raccontando nel dettaglio il suo ultimo avvistamento Ufo, avvenuto qualche giorno fa. "Come tutte le mattine, mi ero svegliata alle 6 e mezza per portare fuori i cani - ha raccontato nel salotto di- . Era ancora buio e guardando la cintura di Orione, la mia costellazione preferita, ho visto questa cosa che lampeggiava". Per la showgirl si sarebbe trattato di: "Non era un aereo perché andava velocissimo - ha spiegato - e mentre passava sulle tre stelle della cintura ha fatto un flash fortissimo e poi ha proseguito".

"Non l'ho ripreso con il cellulare perché era buio e non ho fatto in tempo", ha aggiunto Flavia Vento, che non è nuova al testimoniare avvistamenti di oggetti volanti non identificati. La showgirl, in passato,

ha già affermato di credere in forme di vita aliena

, e sostiene: "Stiamo vivendo un periodo di trasformazione globale, nella quinta dimensione le persone vivono un'illuminazione, una cosa più spirituale".

Flavia Vento, però, non è l'unica ad aver avuto un contatto ravvicinato con gli Ufo. Anche

Massimo Boldi

"Pomeriggio Cinque"

ha voluto raccontare la sua esperienza a: "Era il 1977 o 1978, ero in macchina con Memo Remigi e- ha spiegato -, dal buio intenso all'improvviso è apparso un disco pieno di luce che si muoveva velocissimo a scatti nel cielo. C'è da dire che il giorno dopo il Corriere della Sera riportava la notizia di numerosi avvistamenti di ufo in Liguria". Anche la conduttrice del programma,, ha voluto confermare quanto detto dall'attore: "Non mi piace parlarne ma è successo davvero, non ce lo siamo più dimenticati. Diciamo che ho visto un Ufo".