"Uà", Claudio Baglioni e Renato Zero si scambiano i look iconici

Grandi amici, oltre che grandi interpreti. Nella prima puntata di "Uà - Uomo di varie età", il lifeshow di Canale 5, Claudio Baglioni e Renato Zero mostrano tutto il loro feeling (oltre che tutta la loro autoironia), accettando di vestire l'uno i panni dall'altro. Letteralmente.

A salire per primo sul palcoscenico è un inedito Zero, che - con una parrucca di capelli castani cotonati, un giubbotto in jeans e una chitarra bianca a tracolla - si esibisce in "Amore bello", successo di Baglioni datato 1973.

Entra poi in scena, con copricapo e tunica sfavillante, il mattatore della trasmissione, per cantare "Mi vendo". "Non ricordo di aver mai prestato i miei preziosissimi abiti ad anima viva. Però, considerando che tu sei Claudio Baglioni, ti concedo questo onore", commenta divertito Zero.