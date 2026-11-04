"Tutto per la mia famiglia", le trame della settimana dal 9 al 14 novembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Tutto per la mia famiglia", la nuova serie turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 9 al 14 novembre.
"Tutto per la mia famiglia" va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
"Tutto per la mia famiglia", le anticipazioni dal 9 al 14 novembre
Nebahat è pronta a svelare agli Eren le colpe di Akif, ma lui la ricatta minacciando di rivelare la verità sulla morte di Resul. Intanto, Susen decide di confessare a Omer ciò che sa sulla morte di Kadir.
Dopo una drammatica caduta dal ballatoio, Kaan e Susen lottano tra la vita e la morte, mentre Akif si scaglia contro il preside e il rapporto tra Sengul e Orhan entra in crisi.
Il ritorno di Susen riaccende le tensioni: Tolga pretende spiegazioni sulla morte di Kaan, ma Doruk sceglie di proteggerla.
Nel frattempo, Sengul tenta di sabotare la rivale, ma per errore avvelena un dolce con dell'insetticida, provocando gravi conseguenze. A complicare ulteriormente la situazione arriva un annuncio inaspettato che sconvolge Doruk e la sua famiglia.
"Tutto per la mia famiglia", il cast
Il cast della serie è composto da attori già apprezzati anche in Italia. Su Burcu Yazgı Coşkun interpreta la sorella Asiye Eren e nel nostro Paese si è già fatta conoscere in "Racconto di una notte" e "La forza di una donna, rispettivamente nei panni di Canfeza e Nisan.
Halit Özgür Sarı è Kadir, il maggiore dei fratelli, mentre Yiğit Koçak è Ömer, figlio adottivo della famiglia e gemello adottivo di Asiye. La piccola Aylin Akpınar è Emel.
E ancora, Celil Nalçakan nel ruolo di Akif Atakul, imprenditore potente e proprietario dell'istituto scolastico Ataman, ritenuto responsabile della morte del padre dei fratelli Eren.
Simge Selçuk interpreta la moglie Nebahat, mentre Onur Seyit Yaran è Doruk, il figlio di Akif.