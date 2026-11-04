"My Sweet Lie", le trame della settimana dal 9 al 13 novembre

Per salvare la Kayra Occhiali con un budget ridotto, il gruppo propone di organizzare una sfilata promozionale direttamente in azienda.



Dopo un capriccio di Kayra, Aylin accetta di portare la bambina in visita al padre per un giorno intero. Nejat, informato della sorpresa, decide di restare a casa.



Nel frattempo, Rafet va da Berrin e le mostra, in lacrime, la fotografia che ha trovato, e finalmente i due si parlano: lei gli racconta come è andata via di casa.



Suna e Saniye sono sconvolte e arrabbiate dopo aver scoperto che Pervin è la loro madre e che Sevket ha mentito loro per tanti anni.



Infine, il piano di Serkan e Nejat per riuscire a scoprire cosa sta architettando Hande ai danni della Kayra Occhiali viene disturbato da un maldestro intervento di Burcu.