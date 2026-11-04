"My Sweet Lie", le trame della settimana dal 9 al 13 novembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "My Sweet Lie", la nuova serie turca disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì.
Ecco cosa vedremo nel corso degli appuntamenti disponibili nella settimana dal 9 al 13 novembre.
"My Sweet Lie", le anticipazioni dal 9 al 13 novembre
Per salvare la Kayra Occhiali con un budget ridotto, il gruppo propone di organizzare una sfilata promozionale direttamente in azienda.
Dopo un capriccio di Kayra, Aylin accetta di portare la bambina in visita al padre per un giorno intero. Nejat, informato della sorpresa, decide di restare a casa.
Nel frattempo, Rafet va da Berrin e le mostra, in lacrime, la fotografia che ha trovato, e finalmente i due si parlano: lei gli racconta come è andata via di casa.
Suna e Saniye sono sconvolte e arrabbiate dopo aver scoperto che Pervin è la loro madre e che Sevket ha mentito loro per tanti anni.
Infine, il piano di Serkan e Nejat per riuscire a scoprire cosa sta architettando Hande ai danni della Kayra Occhiali viene disturbato da un maldestro intervento di Burcu.
"My Sweet Lie", la trama
Il protagonista di "My Sweet Lie" è Nejat Yılmaz (Fikret Fekeli in "Terra Amara"). Rimasto solo con la figlia Kayra, l'uomo cerca di affrontare le sfide quotidiane della genitorialità proteggendo la sua bambina. Ogni sua scelta ha un unico obiettivo, impedirle di soffrire. Per questo motivo si vede costretto a raccontarle una piccola bugia bianca, convincendola che la madre sia lontana per una delicata missione umanitaria.
Per far sì che la bambina non dubiti di nulla, l'uomo le fa arrivare continuamente cartoline e lettere, fingendo che a scriverle sia sempre e solo la madre. Nel momento più complicato arriva Suna Doğan, una giovane donna che sta cercando di salvare la caffetteria della sua famiglia dai problemi economici. Le strade di Nejat e Suna sono destinate a incontrarsi proprio grazie a quel locale e da quel momento tutto cambia.
Quello che inizialmente sembra solo un modo per proteggere una bambina diventa presto qualcosa di più: un percorso fatto di emozioni, sorprese e sentimenti destinati a crescere.
"My Sweet Lie", il cast
Accanto all'attore Furkan Palalı nel ruolo di Nejat, già molto conosciuto in Italia per "Terra Amara", dove interpretava Fikret Fekeli, ci sono Aslı Bekiroğlu nel ruolo di Suna e Lavinya Ünlüer nel ruolo di Kayra. Nel cast compaiono anche Gonca Sarıyıldız, Aslı İnandık, Sadi Celil Cengiz, Ali Yoğurtcuoğlu, Seda Türkmen, Cem Zeynel Kılıç e Ahmet Saraçoğlu.
Dove vedere "My Sweet Lie"
La serie, ambientata in Turchia nella Istanbul dei giorni nostri, è disponibile in esclusiva gratuita on demand su Mediaset Infinity, con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì.