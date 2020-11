Tutorial sessista, Bianca Guaccero si scusa: "Ho sempre difeso le donne, farò in modo non accada mai più"

Il giorno dopo le polemiche è il momento delle scuse. Che arrivano da Bianca Guaccero , la conduttrice del programma " Detto Fatto " nell'occhio del ciclone per il siparietto in cui veniva spiegato come una donna deve comportarsi per essere sexy facendo la spesa. "Mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto. Chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione" ha scritto su Instagram .

Un post con un'immagine completamente nera, che ben simboleggia l'umore e lo stato d'animo della Guaccero che per prima cosa ha voluto rivendicare il suo essere sempre stata dalla parte delle donne. "Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede... - scrive la conduttrice -, soprattutto nella difesa della categoria che rappresento.. la donna...".

Prosegue ricordando di aver sempre lavorato proponendo un'immagine "molto lontana dalla donna oggetto, cercando di abbattere qualsiasi muro di pregiudizio e maschilismo". La Guaccero difende poi la buona fede del proprio gruppo autorale spiegando che "il tutorial in questione doveva aderire a dei toni comici e surreali, da non prendere sul serio, ma che stavolta ci sono venuti male". Chiedendo poi nuovamente scusa a chi si è sentito offeso, chiude con una promessa: "Come sempre ho fatto nella mia vita, mi adopererò affinché tutto questo non succeda mai più".

