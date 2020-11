"Come fare la spesa in maniera sexy", il tutorial di "Detto Fatto" indigna la Rete

E' una vera e propria bufera quella che si sta scatenando su "Detto Fatto" , programma in onda su Rai2, reo di aver mandato in onda, alla vigilia della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne , un tutorial dedicato al come fare la spesa in maniera sexy . Quello che ormai è un vero e proprio caso, è finito anche Parlamento. Il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi , è infatti intervenuto su Facebook, promettendo battaglia: "Che cosa aspettano i partiti di maggioranza a intervenire sui vertici Rai?".

Il tutorial Nel tutorial, la ballerina Emily Angelillo, su una musica che ricorda le commedie sexy di serie b, ha illustrato come muoversi in maniera sensuale al supermercato: dalla falcata da adottare nelle corsie, al come ancheggiare spingendo il carrello, passando dalla maniera più sexy per accovacciarsi per prendere dei prodotto in basso.

Pioggia di critiche sul web "Raccolgo - si legge nel post pubblicato su Facebook da Anzaldi - la segnalazione di Cristiana Alicata, Luca Sofri e tanti utenti indignati sui social: al netto del trash e di esagerazioni che sembrano più adeguate alla tv commerciale, è accettabile che i soldi del canone degli italiani vengano usati per mandare in onda quanto si è visto a 'Detto fatto' su Rai2, con il tutorial sessista su come fare la spesa? Lo chiedo innanzitutto alle donne del Cda Rai, in una giornata in cui tutti a parole si dichiarano in difesa della dignità della donna".

"Ma mi chiedo anche: di fronte al susseguirsi - prosegue Anzaldi - costante e continuo di 'casi' imbarazzanti nel servizio pubblico, di errori, di scivoloni, di violazioni del pluralismo e delle regole del giornalismo, che aspettano ancora i partiti di maggioranza a intervenire sui vertici Rai? Inutile indignarsi e protestare se poi non si va fino in fondo con i necessari provvedimenti conseguenti. Se i partiti non si muovono, lo facciano il mondo della cultura, del giornalismo, dell'editoria".

Anche la conduttrice si indigna