"Tu Si Que Vales", il vincitore dell'ultima edizione Kay La Ferrera: "Faccio magie da quando avevo 6 anni"

Kay La Ferrera, vincitore dell'ultima edizione di "Tu Si Que Vales" a soli 10 anni, si racconta a "Verissimo". "Ho sempre sognato di partecipare al programma, poi quando il mio presidente del Club Magico di Roma mi ha detto che sarei andato sono stato contentissimo. È da quando ho 6 anni che faccio magie" dice parlando della sua passione per la magia e dell'amore per la sua famiglia di origini giapponesi.