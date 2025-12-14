"Tu Si Que Vales", il vincitore dell'ultima edizione Kay La Ferrera: "Faccio magie da quando avevo 6 anni"

A "Verissimo" il piccolo coinvolge Silvia Toffanin in un sorprendente numero di magia
© Da video
Kay La Ferrera, vincitore dell'ultima edizione di "Tu Si Que Vales" a soli 10 anni, si racconta a "Verissimo". "Ho sempre sognato di partecipare al programma, poi quando il mio presidente del Club Magico di Roma mi ha detto che sarei andato sono stato contentissimo. È da quando ho 6 anni che faccio magie" dice parlando della sua passione per la magia e dell'amore per la sua famiglia di origini giapponesi.
"Sono contentissimo di aver vinto, ci speravo ma non mi aspettavo di vincere - dice il piccolo Kay a Silvia Toffanin - Dopo aver vinto, a scuola mi hanno fatto i complimenti, le cuoche della mensa mi hanno anche regalato una coppa e dei palloncini" prosegue. Kay si è avvicinato al mondo dell'illusionismo grazie a suo zio che alle feste di compleanno si dilettava con delle piccole magie: "Mi sono appassionato grazie a lui. Da grande voglio fare il mago" conclude prima di coinvolgere Silvia Toffanin in un sorprendente numero di magia.