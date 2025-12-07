"Tu si que vales", Kay La Ferrera è il vincitore dell'edizione 2025

Nel corso della finale di "Tu si que vales", i concorrenti sono stati divisi in gironi di quattro artisti. La sfida si è rivelata serrata fino all'ultimo e oltre a Kay ha visto contendersi il titolo anche il ventriloquo Terry Fator, i burattinai di Dundu Giganti di Luce e il team che fonde l'hip hop con il tennis tavolo Ping Pong Pang. "Quando abbiamo chiesto a Kay perché voleva vincere ci ha detto che voleva ripagare la sua famiglia dei sacrifici fatti", ha ricordato Maria De Filippi rivolgendosi alla mamma di Kay che sul palco ha ritirato il premio in rappresentanza del figlio.