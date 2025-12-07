"Tu si que vales", Kay La Ferrera è il vincitore dell'edizione 2025

A contendersi la finale insieme al giovane illusionista anche i Ping Pong Pang, Terry Fator e Dundu Giganti di Luce
© Da video
Il vincitore dell'edizione 2025 di "Tu si que vales" è il giovane Kay La Ferrera che grazie a un numero di magia conquista il pubblico a casa. "Proverò a leggere nelle vostre menti", ha detto aprendo l'esibizione finale l'illusionista, classe 2015, che si aggiudica così il montepremi da 100mila euro messo in palio dal programma di Canale 5.
Nel corso della finale di "Tu si que vales", i concorrenti sono stati divisi in gironi di quattro artisti. La sfida si è rivelata serrata fino all'ultimo e oltre a Kay ha visto contendersi il titolo anche il ventriloquo Terry Fator, i burattinai di Dundu Giganti di Luce e il team che fonde l'hip hop con il tennis tavolo Ping Pong Pang. "Quando abbiamo chiesto a Kay perché voleva vincere ci ha detto che voleva ripagare la sua famiglia dei sacrifici fatti", ha ricordato Maria De Filippi rivolgendosi alla mamma di Kay che sul palco ha ritirato il premio in rappresentanza del figlio.
Kay La Ferrera, chi è il vincitore di "Tu si que vales” - Dieci anni, mamma giapponese e papà italiano, Kay La Ferrera racconta di essersi avvicinato alla magia grazie a suo zio e di aver tenuto il suo primo spettacolo poco dopo l'iscrizione presso un club di Roma. "Se dovessi vincere vorrei comprare degli attrezzi di magia e rifarei un viaggio in Giappone per rivedere i miei nonni", ha detto il giovane nella clip di presentazione prima della finale.