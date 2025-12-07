"Tu si que vales", Sabrina Ferilli nei panni di Viola Valentino conquista la gara di lip-sync

Il verdetto della giuria popolare non lascia spazio a dubbi: a trionfare è Sabrina Ferilli che bissa così il successo della passata edizione e si aggiudica il titolo di Regina del playback 2025. "Ci hanno provato ma nessuno ci ha mortificato", sono state le prime parole della vincitrice agghindata con una corona in formato maxi. Nemmeno il tempo di gioire e sul palco fa irruzione il lesto Giovannero che prova a sfilarle il prestigioso riconoscimento.