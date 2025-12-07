"Tu si que vales", Sabrina Ferilli nei panni di Viola Valentino conquista la gara di lip-sync

L'attrice romana sbaraglia la concorrenza sulle note di "Comprami"
© Da video
Dopo la fase eliminatoria, nell'ultima puntata di "Tu si que vales" è tempo di decretare il vincitore dell'attesissima gara di lip-sync tra i giudici: Anna Oxa (Maria De Filippi), Luciano Pavarotti (Paolo Bonolis) e Ivana Spagna (Sabrina Ferilli) si affrontano con i rispettivi cavalli di battaglia in un duello all'ultimo playback e provare così a convincere la giuria popolare.
All'ultima decisiva battle approdano Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli. Inizia il conduttore che nei panni di Sylvester in "You make me feel" promette di riportare lo studio alla magia degli anni Settanta tra paillettes luccicanti, pantaloni a zampa e una febbrile voglia di musica disco. A seguire tocca all'attrice romana esibirsi, questa volta nelle vesti di Viola Valentino in "Comprami", brano cult che ha traghettato la italo disco negli anni Ottanta.
Il verdetto della giuria popolare non lascia spazio a dubbi: a trionfare è Sabrina Ferilli che bissa così il successo della passata edizione e si aggiudica il titolo di Regina del playback 2025. "Ci hanno provato ma nessuno ci ha mortificato", sono state le prime parole della vincitrice agghindata con una corona in formato maxi. Nemmeno il tempo di gioire e sul palco fa irruzione il lesto Giovannero che prova a sfilarle il prestigioso riconoscimento.