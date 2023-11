"Tu si que vales", Maria De Filippi e Rudy Zerbi sono ufficialmente i "re del playback"

Prima di scoprire il vincitore della decima edizione di "Tu si que vales", anche i giudici si mettono in gioco e si "affrontano" in un torneo parallelo, atto a stabilire chi sono i "re del playback".

La prima coppia a scendere in pista è quella che non ti aspetti: Sabrina Ferilli e Giovannino, che si esibiscono in un classico come "Vattene amore".

Tocca poi a Gerry Scotti e Luciana Littizzetto che si calano perfettamente nei panni di Fausto Leali e Anna Oxa, dando vita a un'intensa interpretazione di "Ti lascerò".

Chiudono Maria De Filippi e Rudy Zerbi, che ripropongono il loro cavallo di battaglia: "Arriverà" dei Modà e di Emma. L'esibizione si rivela un successo, al punto da risultare la più votata tra tutte. Sono, quindi, la conduttrice e il professore di canto di "Amici" i "re del playback" dell'edizione.