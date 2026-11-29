Prosegue il successo di "Tú sí que vales" che, per la nona volta consecutiva, si conferma il programma più visto del sabato sera con 3.558.000 spettatori totali e il 24.22% di share individui. Nell’esatto periodo di sovrapposizione con il programma concorrente, dalle ore 21.25 alle ore 00.05, lo show di Canale 5 ottiene 3.571.000 spettatori e il 24.46% di share individui (a fronte di 3.455.000 spettatori e il 23.66% di share).