"Tu Sì Que Vales", il ritorno di Nebula terrorizza Sabrina Ferilli

La nona puntata di "Tu Sì Que Vales" vede anche il ritorno il Nebula, tra le protagoniste della scorsa edizione. Capello corvino, coda bassa, vestito nero, occhio bianco: la concorrente si ripresenta come ci aveva lasciato e, come ci aveva lasciato, ha ancora Sabrina Ferilli come sua "vittima" prediletta.

Tra botti e luci che si spengono, lo sketch di Nebula ruota attorno a uno specchio, un tavolo semovente, una lettera e una candela. "Se mi bruci, succede il finimondo", commenta l'attrice romana, che, appena possibile, si dirige verso la seduta di Maria De Filippi. "Se prendo fuoco, ti giuro che abbandono lo studio. Io ho tanti capelli, non sono come te che ne hai due", sbotta, scatenando le risate del pubblico in studio.