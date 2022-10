"Tu Sì Que Vales", il mentalista James coinvolge i giudici nel suo numero e gli legge nella mente

Nella quarta puntata di "Tu Sì Que Vales",

Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari

James, 27 anni, mentalista

Gerry Scotti

James

sono i protagonisti del numero messo in scena da. "Leggo la mente della gente come se fosse un libro e le condiziono nel prendere determinate scelte. Lo faccio per dimostrare al mondo che aldilà delle apparenze fisiche, quando ragioniamo siamo molto più simili di quanto pensiamo". Dopo aver stabilito cheè il giudice più "difficile da condizionare",gli assegna la lettera A chiedendogli di dare le restanti lettere ai giudici e di posizionarli davanti a degli oggetti: una moneta, due dadi, un cubo di Rubik e un palloncino.

Assegnati gli oggetti,

il giovane mentalista

James

Mammucari

prova a fare un esperimento, condizionando e leggendo nella mente dei giudici. Partendo dall'oggetto più semplice, la moneta,chiede adi pensare a un gatto se l'oggetto è nella mano sinistra, e a un topo se tiene la moneta nella mano destra. Senza pensarci due volte il giovane gli dice: "Stai pensando a un gatto, è esatto?"

Quando arriva il turno di

Maria De Filippi

James

dado

mentalista

cubo di Rubik

Rudy Zerbi

ventisettenne

stupore dei giudici

le chiede di lanciare il, guardare il numero e coprirlo con la mano. Così per due volte. Ancora una volta il giovanenon sbaglia, i numeri pescati da Maria sono 4 e 2. La prova delè la più difficile ed è affidata ache con gli occhi chiusi deve riuscire a completare tutti i lati del cubo. La prova non riesce ma per James quella è la soluzione giusta. Ilapre la scatola nera che ha davanti e tira fuori un altro cubo di Rubik. Con grandee del pubblico i due cubi presentano ben sei facce uguali.

"Tanta roba ragazzi!" Esclama

Gerry Scotti

che chiude il numero scoppiando un palloncino con all'interno un messaggio: "Se non sono riuscito a condizionare il giudice A nelle scelte di posizione gli altri davanti agli oggetti, vuol dire che quello che vi dico dall'inizio del numero è vero. Dovremmo smettere di concentrarci sulle nostre differenze e capire che siamo tutti più simili di quanto vogliamo ammettere a noi stessi". L'esibizione "vale" per i giudici e per il pubblico che esprime il 90% delle preferenze.