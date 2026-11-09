"Certifica" natiche con una firma a "Tu si que vales", Maria De Filippi a Sabrina Ferilli: "Non sono d'accordo"

Una firma sul fondoschiena e una fotografia da conservare: è questo il "talento" prsentato a "Tu si que vales" da Anthony De Luca che acceso il confronto tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Il concorrente presenta la sua "certificazione" delle natiche femminili, un servizio che suscita prima battute e curiosità, poi una discussione sull'opportunità di guadagnare attraverso il bisogno di approvazione delle persone. Le due protagoniste dello show di Canale 5 esprimono posizioni diverse davanti alla proposta del fotografo.
Cosa fa Anthony De Luca
De Luca racconta di avere avviato l'attività nel 2004 e di avere superato le tremila certificazioni. L'autografo è gratuito, mentre chi desidera ricevere la fotografia con la firma paga una cifra che, in promozione, arriva a 150 euro. Anche la certificazione ha una scadenza: dopo un anno deve essere rinnovata. Ferilli scherza sul mestiere del concorrente, definendolo un "artista di cu*i", e sul proprio fondoschiena, indicato come "uno dei pochi" ancora assenti dalla sua collezione.
Il confronto tra Maria e Sabrina
Il tono cambia quando si affronta il significato dell'iniziativa. "Io non sono d'accordo, lui ci specula sulle fragilità", osserva De Filippi, contestando il meccanismo economico alla base della proposta. Ferilli richiama invece la libertà di chi sceglie di rivolgersi al fotografo: "Ma non ti punta la pistola alla tempia". Una spiegazione che non convince la conduttrice, critica verso l'idea di ricavare denaro dalle insicurezze altrui. De Luca presenta il proprio lavoro come un invito a vivere il corpo con ironia, in un'epoca dominata dall'esposizione sui social e dalla ricerca di consenso. Nella sua interpretazione, chi si rivolge a lui dimostra già autoironia ed è quindi "già certificata". Le spiegazioni, però, non bastano a conquistare lo studio: arrivano quattro giudizi negativi e anche il pubblico boccia la proposta, con il 95% di voti contrari. Il concorrente conclude così la sua partecipazione senza passare il turno.