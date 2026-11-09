"Certifica" natiche con una firma a "Tu si que vales", Maria De Filippi a Sabrina Ferilli: "Non sono d'accordo"

Una firma sul fondoschiena e una fotografia da conservare: è questo il "talento" prsentato a "Tu si que vales" da Anthony De Luca che acceso il confronto tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Il concorrente presenta la sua "certificazione" delle natiche femminili, un servizio che suscita prima battute e curiosità, poi una discussione sull'opportunità di guadagnare attraverso il bisogno di approvazione delle persone. Le due protagoniste dello show di Canale 5 esprimono posizioni diverse davanti alla proposta del fotografo.