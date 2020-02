Trovata morta la star della tv inglese Caroline Flack

La conduttrice televisiva britannica Caroline Flack , ex presentatrice di " Love Island" , è stata trovata morta a Londra nel suo appartamento. La notizia è stata confermata dai suoi familiari. Aveva 40 anni. Un legale della famiglia ha spiegato che la donna si è tolta la vita. A marzo sarebbe iniziato il processo a suo carico per l'aggressione al suo compagno. Per questo aveva lasciato la conduzione del dating show.

Oltre a condurre Love Island, aveva co-presentato "X Factor" e vinto nel 2014 il programma "Strictly Come Dancing", la versione britannica di "Ballando con le stelle". "Possiamo confermare - ha dichiarato la famiglia in un comunicato - che la nostra Caroline è scomparsa oggi, il 15 febbraio. Chiediamo alla stampa di rispettare la privacy della famiglia in questo difficile momento e chiediamo che non vengano fatti tentativi di contattarci e/o fotografarci".

A dicembre la donna finì in manette per l'aggressione al fidanzato, l'ex tennista Lewis Burton. Nel suo passato anche una relazione con il cantante Harry Styles e un flirt, mai confermato ufficialmente, con il principe Harry. L'ultimo post su Instagram risale a giovedì: uno collage di 4 scatti in compagnia del suo cane.