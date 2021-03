Treviso, furbetti del cashback alla pompa di benzina: “1500 euro regalati non sono pochi”

Da quando il cashback e il super cashback voluti dal governo sono entrati in vigore non sono mancati i ‘furbetti’ delle transazioni. C’è chi ha acquistato un pos per fare dei pagamenti fai-da-te ma soprattutto c’è chi tenta di fare tantissime piccole transazioni in poco tempo per essere tra i primi che riceveranno 1500 euro: cioè il bonus del cosiddetto super cashback. A Nervesa della Battaglia, Treviso, “Striscia la Notizia” ha scovato alcune persone che si fermano alla pompa di benzina facendo tanti brevi rifornimenti. “Occupano la pompa anche per un’ora” dice un benzinaio. “Io per mettere da parte 1500 euro ci metto un sacco di tempo, avere questi soldi regalati non è male” spiega uno dei ‘furbetti’, intercettato dal programma: “Qualcuno potrà pensare che non va bene ma a noi servono quei soldi”.