Cashback di Natale, concluse oggi le operazioni di accredito del bonus

Consap ha comunicato di aver concluso oggi i pagamenti del Cashback di Natale, il bonus accumulato nel periodo sperimentale (8-31 dicembre 2020) facendo acquisti con carte o altre forme di pagamento digitale nei negozi fisici. Secondo calendario, dunque, i bonifici sono partiti e solo lo 0,04% non è andato a buon fine per l'errata comunicazione dell'Iban, conti correnti bloccati o inesistenti.

CASHBACK DI NATALE

La data era stata anticipata direttamente sull'appIO, l'applicazione che gestisce il programma Cashback tenendo conto delle transazioni effettuate e dei bonus man mano accumulati. Per ottenere il Cashback di Natale servivano almeno 10 transazioni, per quello del semestre in corso (e per quello successivo) ne servono almeno 50. Identici, invece, gli importi massimi dei bonus ottenibili: 150 euro, il 10% di quanto speso.

RIMBORSO MEDIO DI 69 EURO

Secondo i dati resi noti da Consip, i beneficiari sono stati 3,2 milioni. Questi utenti riceveranno un importo medio di 69 euro, per un totale di 223 milioni di euro. L'accredito arriva da Consap con causale “Cashback di Stato” e avviene in automatico sul conto corrente comunicato in fase di registrazione, non c'è quindi bisogno di fare richieste particolari. Anzi, è bene diffidare da qualsiasi richiesta di dati relativa all'accredito Cashback perché potrebbe trattarsi di una truffa.

COME PRESENTARE RECLAMO

In caso di accredito non corrispondente alle spese effettuate, Consap ha messo a disposizione un portale con le istruzioni per presentare un reclamo. Per segnalare anomalie relative al Cashback di Natale c'è tempo fino al 29 giugno 2021. Invece, per segnalare incongruenze sul periodo di Cashback in corso (1° gennaio 2021-30 giugno 2021) è necessario utilizzare la sezione assistenza disponibile sull'appIO di PagoPa. Gli ultimi movimenti, fanno sapere da Consap, saranno contabilizzati entro oggi e gli accrediti avverranno nel rispetto dei tempi bancari.

