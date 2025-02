"Tradimento", le trame della settimana dal 23 febbraio all'1 marzo

Yesim, non riuscendo a contattare Selime, teme il peggio e torna immediatamente a Istanbul. Arrivata a casa, scopre che Oyku non è lì e che i suoi documenti sono spariti. Sconvolta, si rivolge alla polizia, che grazie alle immagini di una telecamera di sorveglianza identifica la bambina in compagnia di Umit. Insieme agli agenti, Yesim fa irruzione a casa di Guzide, dove trova Umit con Oyku. L’uomo viene immediatamente portato in centrale.