"Tradimento", le trame della settimana dal 23 al 29 marzo

Selin si mostra dispiaciuta e con un enorme senso di colpa nei confronti di Oylum per il sentimento che prova per Tolga. Invece lui si presenta davanti a casa di Oylum e le chiede perdono, ma lei lo ignora ed entra in casa.

Uscendo, Tolga incontra Behram e gli giura che riconquisterà Oylum. Decide poi di lasciare Selin in quanto non prova nulla per lei.