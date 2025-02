"Tradimento", le trame della settimana dal 16 al 22 febbraio

Yesim affronta Burcu: le due iniziano a gridarsi contro e, durante il litigio, Yesim spinge Burcu sui binari, mentre sta arrivando un treno. Ozan esce di prigione e viene a sapere da Oltan che i due testimoni si rivolgeranno alla procura per modificare la loro testimonianza e scagionarlo definitivamente. Tarik torna a casa da Yesim, la quale lo mette al corrente del fatto che Burcu si è suicidata. Guzide si confronta con Elmas e scopre che Tarik le ha tenuto nascosti anche diversi immobili. Ozan viene scagionato e liberato dalla custodia cautelare, grazie alle dichiarazioni dei due testimoni che Oltan costringe a deporre. Questa è in realtà una mossa studiata da Oltan per ricattare Guzide e spingerla a pronunciarsi in suo favore come giudice. Guzide, che è scesa a compromessi con i suoi valori per amore del figlio, riunisce tutta la famiglia, e perdona Oylum. Tarik chiede a Guzide di far annullare l'ingiunzione messa sul terreno di un suo cliente, ma lei si rifiuta. Dopo averla minacciata, Tarik prende in mano la situazione e la denuncia per la decisione di parte presa nel processo tra la compagnia di Oltan e i finanziatori.