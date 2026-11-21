Ospite a "Verissimo" la cantante Tosca ripercorre la sua carriera musicale, a trent'anni dal trionfo al Festival di Sanremo in coppia con Ron con il brano "Vorrei incontrarti tra cent'anni" e in vista di nuovi futuri progetti artistici. Una carriera che trova sempre le sue radici nel cuore profondo della sua città, Roma. Cresciuta alla Garbatella, la cantante parla del rapporto, non sempre facile, con i suoi genitori. "Mia mamma era una delle donne più belle, mio papà si comportava come un bambino cresciuto e io mi mettevo in una posizione di contrasto con lui", racconta.
L'anoressia
In un clima familiare caratterizzato da periodiche liti Tosca, il cui vero nome è Tiziana Tosca Donati, confida di essere arrivata ad ammalarsi di proposito con l'obiettivo di "attirare l'attenzione". Dalla febbre a problemi più seri: la cantante spiega come inconsciamente da ragazza è scivolata nel tunnel dell'anoressia. "Sono arrivata a pesare tra i quaranta e i quarantadue chili, ero vicina dall'essere alimentata tramite flebo", prosegue l'artista romana. E aggiunge come la psicoterapia l'abbia aiutata col tempo a prendere consapevolezza del problema e ad uscirne.