In un clima familiare caratterizzato da periodiche liti Tosca, il cui vero nome è Tiziana Tosca Donati, confida di essere arrivata ad ammalarsi di proposito con l'obiettivo di "attirare l'attenzione". Dalla febbre a problemi più seri: la cantante spiega come inconsciamente da ragazza è scivolata nel tunnel dell'anoressia. "Sono arrivata a pesare tra i quaranta e i quarantadue chili, ero vicina dall'essere alimentata tramite flebo", prosegue l'artista romana. E aggiunge come la psicoterapia l'abbia aiutata col tempo a prendere consapevolezza del problema e ad uscirne.