Torna “Risiko - sfide di potere” con Federico Rampini

La prima puntata, “Donald Trump e le guerre di religione”, parte dal Medio Oriente e dalla nuova partita del Presidente USA nella regione. A tre anni dalla strage del 7 ottobre che ha cambiato la storia del Medio Oriente e avuto conseguenze anche sulla politica americana, Federico Rampini ripercorre le origini dell’alleanza tra Stati Uniti e Israele e della rivalità con l’Iran, per capire come si è arrivati al conflitto in corso e quali effetti stia producendo sulla società e sull’economia americana.