Torna "Battiti Live", la musica riaccende l'estate di Italia 1

Era nell’aria, come nell’aria c’è ancora l'eco di una eccellente edizione che con una copertura totale di 21,5 milioni di telespettatori (più di 1,3 milioni nel minuto medio) e uno share medio dell’8% ha reso Battiti Live uno dei programmi di punta di tutto il palinsesto di Italia 1 ed in assoluto il quinto programma televisivo più commentato sui social nel periodo di emissione.

Il format di Battiti Live 2021, per evidenti ragioni legate al persistere della pandemia, resterà quello già rodato con successo nella scorsa edizione e pertanto non più itinerante con ampio accesso per il pubblico ma bensì un solo main stage a numero chiuso per tutta la kermesse nella splendida Otranto, e performance on the road da altre 15 località, tre per ogni puntata.

Nel frattempo è partita la programmazione del nuovo spot, girato a Polignano, con il quale, a pochi giorni dal lancio del nuovo logo di Radio Norba, è stato svelato svelato anche il restyling del logo "Battiti Live", con evidenti richiami a quello della Radio. “La fiducia che Mediaset e la direzione di Italia 1 ripongono in noi”, dichiara Marco Montrone, presidente di Radio Norba, “non è più una scommessa ma è la certezza della bontà di un progetto fatto con il cuore e con la testa, un prodotto che, con la collaborazione senza distinzione di bandiera di tutte le professionalità impiegate, è cresciuto fino ad imporsi tra i programmi più apprezzati e attesi della tv”.

Lo show, che vedrà anche la partecipazione di Mariasole Pollio, sarà trasmesso in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba a partire dal 25 giugno. L’appuntamento sulle reti Mediaset: Italia 1, Mediaset Extra ed Italia 2 a partire da metà luglio.

POTREBBE INTERESSARTI: