Tra i vari argomenti affrontati durante la puntata del podcast, Tori ha parlato del costo delle tasse universitarie con l'ospite. Dopo aver scherzato sul fatto che "dovrà andare su OnlyFans per farli entrare al college", la star di Star Trek, 93 anni, ha immediatamente chiesto cosa fosse OnlyFans. "Come posso descriverlo. E' un sito che in origine aveva più donne nel settore - non sex worker - e ora vede impegnate anche le attrici". Tori Spelling ha notato come OnlyFans si sia “trasformato”, sottolineando: “Ci sono comici e chef, ci sono video e la gente paga. Molte attrici lo fanno adesso e mostrano le cose". E ha chiarito: "Quindi, se indossi un bikini o qualcosa di rivelatore, se le persone si iscrivono e pagano di più, possono ottenere, ad esempio, una foto di te con il seno in mostra". "Tutto visibile?", ha chiesto William Shatner. "Se vuoi, se scegli", ha risposto lei. Spelling ha detto di conoscere celebrità che guadagnano denaro con la loro presenza sul sito, inclusa la sua "amica" Denise Richards, che ha creato un account nel giugno 2022.