Tori Spelling: "Mio figlio bullizzato, gli dicono che è obeso"

Tori Spelling in questi gironi è sul set di "Beverly Hills 90210", e anche se i fan sono impazziti per il ritorno della serie cult, sui social l'attrice parla degli haters. Attacchi non indirizzati direttamente a lei ma al figlio Liam, che è vittima dei bulli. "Un giorno mio figlio è tornato a casa e mi ha chiesto: 'Ma io sono obeso?'. Gli ho risposto: 'Ci sono alcune persone malate nel mondo che hanno bisogno di fare cose come queste'...".