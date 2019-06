Il marito di Tori Spelling svela: "Mio figlio Jack ci sorprese a letto insieme"

Tori Spelling e Dean McDermott hanno cinque figli e sanno come ritagliarsi i loro momenti di intimità, ma all'inizio della loro relazione non era così. Ospite del programma radiofonico "Real Talk with Jay Mohr", il marito della star di "Beverly Hills 90210" ha infatti confessato: "Quando io e Tori siamo stati insieme la prima volta mio figlio Jack (avuto con la precedente moglie Mary Jo Eustace) ci sorprese a letto".

"Avevo Jack per il weekend e una notte non riusciva a dormire. Facevamo un sacco di rumore. Appena guardai verso la porta vidi la maniglia ruotare. Ricordo che pensai: 'Oh mer***!' e poi ci fu un lampo di luce", ha raccontato. "Saltai sul bordo del letto e lui mi ha disse 'Papà, tutto ok?'. Gli ho dissi che avevo solo un po' di emicrania".



Dopo Jack, che ora ha 20 anni, Dean ha avuto altri cinque figli con Tori. Nonostante la famiglia extra-large, però, la coppia trova sempre il tempo per riaccendere la passione. "Lo facciamo ogni giorno, non ci fermiamo mai. Mia moglie è dannatamente sexy, la guardo e semplicemente trasuda sessualità, ha ammesso McDermott.