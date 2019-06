"Beverly Hills 90210", pausa relax sul set per Tori Spelling e le sue colleghe: eccole in terrazza in bikini

Le riprese per il reboot di Beverly Hills 90210, che si chiamerà BH90210 e debutterà in America il 7 agosto, sono iniziate a maggio ed è già stato realizzato il primo teaser. E l'atmosfera è serena e rilassata. Come dimostra lo scatto postato qualche giorno fa da Tori Spelling, che la ritrae in costume, su un terrazzo a Vancouver, insieme alle colleghe Gabrielle Carteris e Jennie Garth: "Pranzo domenicale in famiglia", scrive l'attrice. In molti però, tra gli haters della rete, l'hanno pesantemente criticata per la sua tendenza a volersi mettere sempre in mostra...