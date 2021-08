Tommaso Zorzi presenta il fidanzato in famiglia con un weekend alle terme

Il ballerino Tommaso Sanzani sembra davvero aver avuto effetti notevoli sullo spumeggiante Tommaso Zorzi. Per viversi l'amore tra le onde delle Eolie, infatti, l'influencer e vincitore del "Grande Fratello Vip" ha addirittura lasciato orfani i suoi amati follower con una breve "cura" disintossicante da social e storie. Intanto le cose con Tommaso procedono alla grande, tanto che l'ha anche presentato in famiglia.

La coppia si è infatti concessa un weekend all'insegna del relax alle terme, circondati dal silenzio e dalla natura. Insieme a loro anche le donne di casa Zorzi: la mamma Armanda, la sorella Gaia e la zia (oltre naturalmente l'inseparabile cagnolina Gilda).

Il ritiro tra i monti è un vero toccasana per Zorzi: "Montagna d'estate, l'unico posto da cui torno e sembra che sono andato in vacanza. Quando torno da Ibiza sembra che sono stato in Vietnam". Dopo un'estate di passione e risate, i due piccioncini saranno pronti a cercare il loro nido d'amore in città?

