Tommaso Zorzi dopo il "Gf Vip": pace fatta con Aurora e progetti tv in vista

E' un momento magico per Tommaso Zorzi. La vittoria al "Grande Fratello Vip" gli ha infatti spalancato molti portoni a livello lavorativo e anche la possibilità di riallacciare alcuni rapporti. "Mediaset vuole investire su di me. Quali saranno i programmi non lo so, però so che sono molto interessati. Con mio padre abbiamo fatto una chiacchierata stupenda. Aurora è la mia migliore amica abbiamo vissuto insieme tutto", ha svelato.

"Con papà una chiacchierata stupenda" - Dentro la Casa del "Gf Vip" l'influencer aveva confidato agli altri inquilini di non avere un buon rapporto con il papà Lorenzo:"L'ho rivisto e abbiamo fatto una chiacchierata stupenda. Non sarebbe mai venuto di persona, il fatto che abbia fatto un video mi ha aperto gli occhi su un rapporto in cui purtroppo si era messo di mezzo l'orgoglio".

"Aurora è la mia migliore amica" - Al "Grande Fratello Vip" si è consumata la rottura definitiva con Giulia Salemi, mentre con altre amiche è riuscito a ricucire gli strappi dopo l'uscita dalla Casa. La prima con cui ha voluto chiarirsi è stata Aurora Ramazzotti: "E' la mia migliore amica, la conosco dal liceo e abbiamo vissuto insieme tutto. Michelle Hunziker è stata una delle prime persone con le quali ho fatto coming out. Sono affezionato a tutta la famiglia".

"Elettra mi ha richiamato" - "Elettra Lamborghini mi ha richiamato ed è stata molto carina con me. Non aveva nemmeno più il mio numero. C'è stato un momento in cui non ci siamo più sentiti per quanto avessimo avuto un buonissimo rapporto. In bocca al lupo a lei per L'Isola dei famosi", la ha augurato Zorzi.

