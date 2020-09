Tommaso Zorzi al GfVip: "Preparatevi al Tommy Show" 

LEGGI ANCHE>

Grande Fratello Vip, dopo la Gregoraci impazza il totonomi sul web

“Credo che in tutte le edizioni del programma non ci sia mai stato uno come me – dice Zorzi - sono diverso dagli altri e ve ne accorgerete. Sono vulcanico, un creatore di idee al secondo”.

Tommaso conosce solo un concorrente: “Patrizia De Blanck la conosco, è un personaggio alla Gattopardo, la nobile decaduta...”.

Per Zorzi “il GfVip è una palestra televisiva per chi ama questo lavoro. Il compromesso giusto per conoscere. Io ho solo una paura, devo contare fino a dieci. Se mi partono i 5 minuti è una tragedia. Se mi toccano determinati tasti so già che per me sarà la fine... preparatevi al Tommy Show. Se mi nominano sarà il loro peggior incubo”.

Come si vestirà? “Sarà il mio Festival di Sanremo, per le mie mise ho messo al lavoro tre persone...”. Ne vedremo delle belle....

TI POTREBBE INTERESSARE: