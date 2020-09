Grande Fratello Vip, dopo la Gregoraci impazza il totonomi sul web

Non è ancora iniziato ma fa già parlare di sé. Dopo la conferma di Elisabetta Gregoraci , sul web è impazzato il totonomi per scoprire chi saranno i prossimi concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip . Molte le ipotesi in rete, da new-entry come Enock Barwuah , fratello dell'attaccante Mario Balotelli, fino al ritorno nella casa di personaggi già noti come la contessa Patrizia De Blanck . Ad alimentare la curiosità, ci sono gli indizi lanciati dalle pagine social del Gf Vip.

Guarda anche > "Grande Fratello Vip" svela i primi indizi social: indovina chi ci sarà

Ad affiancare Alfonso Signorini nella sua seconda prova come conduttore, tornerà in qualità di opinionista Pupo al quale si aggiunge la veterana dei reality show Antonella Elia.

I nomi delle concorrenti - Fino ad ora l'unico concorrente ufficiale è proprio una donna, Elisabetta Gregoraci, showgirl ed ex moglie dell'imprenditore Flavio Briatore. Tra i rumors che viaggiano in rete, si parla anche del ritorno della contessa Patrizia De Blanck, habitué dei salotti televisivi e già ex-gieffina. Tanti altri i "volti noti" dei reality che potrebbero tornare ad affollare la casa: dalla naufraga Eva Grimaldi a Flavia Vento, quattro volte concorrente tra Isola dei Famosi e La Fattoria.

Non mancano come ogni anno i nomi che arrivano dal cinema: le voci riguarderebbero Adua Del Vesco, attrice di fiction ed ex fiamma di Gabriel Garko, Myriam Catania, in passato moglie di Luca Argentero e Maria Teresa Ruta, che secondo il web potrebbe partecipare in "coppia" con la figlia Guenda Goria.

Le più quotate per completare il cast femminile sarebbero la speaker radiofonica Ludovica Pagani, la conduttrice televisiva Stefania Orlando, la showgirl Matilde Brandi e le modelle Dayane Mello e Francesca Pepe.

Il cast maschile del Gf Vip - Grande attesa anche per gli uomini che a partire dal 14 settembre andranno a popolare la casa del Grande Fratello. Il nome che più stuzzica la fantasia è quello di Andrea Damante, ex tentatore e tronista, fresco di rottura con Giulia De Lellis. L'altro nome in "quota" Uomini e Donne che circola in rete è quello di Andrea Zelletta. A completare la squadra dei "bellocci" il modello Pierpaolo Pretelli e l'influencer Tommaso Zorzi.

Ripescando nella cesta degli ex-concorrenti di reality, spuntano i nomi di Paolo Brosio e Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti. Tra le new-entry rivelazione invece, gli utenti del web spingono per Fausto Leali, Enock Barwuah, fratello e collega del più noto Mario Balotelli, e lo scrittore Fulvio Abbate. Gli ultimi e meno quotati che potrebbero chiudere il cast del Gf VIp 5 sono l'attore Massimiliano Morra e il promesso sposo di Simona Venutra Giovanni Terzi.