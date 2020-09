"Grande Fratello Vip" svela i primi indizi social: indovina chi ci sarà

I follower si sono divertiti a scambiarsi risposte e opinioni, mentre si avvicina la data di partenza del reality. Per ora l'unica concorrente ufficiale è Elisabetta Gregoraci, che dopo anni di corteggiamento ha finalmente ceduto alle avances del "Grande Fratello Vip".

"È da tanti anni che mi corteggiano per questo genere di programmi, forse una decina, e ho sempre detto di no. Quest’anno ho accettato principalmente per un motivo, che è Alfonso Signorini. Il suo Gf Vip non è solo un reality, ma è un grande varietà". aveva spiegato la scorsa settimana a "Chi".

A casa Elisabetta lascia il grande amore della sua vita, il figlio Nathan Falco, ma non è escluso che dentro la Casa possa incontrare un uomo capace di farle battere di nuovo il cuore: "Entro nella Casa da single, ma non escludo di potermi innamorare, sarebbe sciocco escluderlo perché significherebbe togliere alla vita la possibilità di sorprenderti".