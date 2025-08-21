Tiziana Baudo: "Grazie per l'affetto per papà, uomo perbene"

L'addio a Pippo Baudo, le immagini dei funerali a Militello
La figlia, inondata dal calore della gente, ringrazia: "Avete stimato l'uomo di tv e la straordinaria persona"
Tiziana Baudo © IPA
Tiziana Baudo, all'indomani del funerale di Pippo Baudo nella sua Militello, scomparso a 89 anni sabato 16 agosto, ricorda il padre e ringrazia: "Con profonda gratitudine desidero ringraziare di cuore tutti coloro che in questi giorni hanno voluto salutare papà".
Inondata dal calore della gente nel paese di origine di Baudo, la figlia dice: "La vostra presenza, i vostri gesti e le vostre parole hanno reso evidente non solo la stima e il rispetto verso l'uomo di televisione, ma soprattutto l'immenso affetto verso la straordinaria persona che era il mio papà: un uomo perbene, garbato, dal cuore grande. Vi abbraccio tutti con sincero affetto".
