Speciale Addio a Pippo Baudo, è morto "l'uomo che inventò la televisione"
Dopo i funerali

Tiziana Baudo: "Grazie per l'affetto per papà, uomo perbene"

La figlia, inondata dal calore della gente, ringrazia: "Avete stimato l'uomo di tv e la straordinaria persona"

21 Ago 2025 - 10:51
Tiziana Baudo © IPA

Tiziana Baudo © IPA

Tiziana Baudo, all'indomani del funerale di Pippo Baudo nella sua Militello, scomparso a 89 anni sabato 16 agosto, ricorda il padre e ringrazia: "Con profonda gratitudine desidero ringraziare di cuore tutti coloro che in questi giorni hanno voluto salutare papà".

Inondata dal calore della gente nel paese di origine di Baudo, la figlia dice: "La vostra presenza, i vostri gesti e le vostre parole hanno reso evidente non solo la stima e il rispetto verso l'uomo di televisione, ma soprattutto l'immenso affetto verso la straordinaria persona che era il mio papà: un uomo perbene, garbato, dal cuore grande. Vi abbraccio tutti con sincero affetto".

L'addio a Pippo Baudo, le immagini dei funerali a Militello

1 di 34
