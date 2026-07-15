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Tim Battiti Live, ecco i cantanti della terza puntata

Marco Mengoni, Angelina Mango, Emma e Sal Da Vinci tra gli ospiti della trasmissione di Canale 5 condotta da Ilary Blasi in onda il 16 luglio

15 Lug 2026 - 13:33
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© Ufficio stampa

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Giovedì 16 luglio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Tim Battiti Live”. Alla conduzione Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani, gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Ad arricchire lo show, esclusive performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia: questa settimana Bari e Alberobello. Nel terzo appuntamento si alterneranno: Marco Mengoni e Angelina Mango, Emma, Sal Da Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, Ernia, J-Ax, Patty Pravo, Anna, Gabry Ponte, Rocco Hunt, Orietta Berti, Serena Brancale e Delia, Clementino, Benji & Fede con Alex Britti, Sayf, Rosa Chemical, Alessio Bernabei, Nicolò Filippucci, Lorenzo Salvetti, Angie, Settembre. La regia del programma è affidata a Luigi Antonini.

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