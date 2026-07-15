"The Wall", Matteo e Lorenzo vincono più di 100 mila euro nella seconda puntata

La seconda puntata di "The Wall" regala subito una grande emozione al pubblico di Canale 5. Al termine di una partita entusiasmante, la coppia formata da Matteo e Lorenzo sono i primi a conquistare una cifra importante nella nuova versione del game show sotto la guida di Max Giusti.
Nella puntata di martedì 14 luglio, il duo composto da Matteo e Lorenzo Giacobbi, padre e figlio di Acilia in provincia di Roma hanno conquistato la somma di 102.812 euro.
Dopo una partita ricca di ragionamenti, risposte e "tiri" più o meno fortunati al muro, la coppia è riuscita ad arrivare all'ultimo round della puntata: l'ultimo tiro ha permesso a padre e figlio di esultare per gli oltre centomila euro portati a casa.