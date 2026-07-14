"The Wall", Max Giusti nella prima puntata: "Voglio ringraziare Gerry Scotti"

Lunedì 13 luglio è iniziata la nuova stagione di "The Wall", uno dei format più spettacolari della tv. Alla conduzione, per la prima volta Max Giusti che, entrando in studio, è stato accolto calorosamente dal pubblico. Visibilmente emozionato, il presentatore ha salutato così i telespettatori: "Buonasera e benvenuti a questa prima puntata della nuova serie di The Wall, il gioco del muro". Il game show, portato al successo da Gerry Scotti, andrà in onda per tutta l’estate, sette giorni su sette.
Subito dopo aver rotto il ghiaccio, Max Giusti ha voluto omaggiare il suo predecessore, oggi alla guida di un altro format di successo come "La ruota della fortuna": "Sono molto emozionato", ha detto mostrando il tremore della mano. "Voglio ringraziarvi per essere qua, voglio ringraziare Gerry Scotti che è stato il primo a credere in questo formato e portarlo qui in Italia, a Canale 5".
Giusti ha poi anticipato le novità di questa edizione: "Inizia proprio questa sera una nuova serie con un nuovo finale che vi terrà incollati al televisore fino all'ultimo istante, perché con questa nuova edizione a The Wall si decide tutto solo all'ultimo tiro".