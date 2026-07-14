"The Wall", Max Giusti nella prima puntata: "Voglio ringraziare Gerry Scotti"

Subito dopo aver rotto il ghiaccio, Max Giusti ha voluto omaggiare il suo predecessore, oggi alla guida di un altro format di successo come "La ruota della fortuna": "Sono molto emozionato", ha detto mostrando il tremore della mano. "Voglio ringraziarvi per essere qua, voglio ringraziare Gerry Scotti che è stato il primo a credere in questo formato e portarlo qui in Italia, a Canale 5".