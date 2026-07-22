Tim Battiti Live, ecco i cantanti della quarta puntata

Giovedì 23 luglio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Tim Battiti Live”. Alla conduzione Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani, gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Ad arricchire lo show, esclusive performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia: questa settimana Martina Franca, Bari e Alberobello. Nel quarto appuntamento si alterneranno: Annalisa, Tommaso Paradiso, The Kolors, Serena Brancale, Fred De Palma, Elettra Lamborghini, Ditonellapiaga, Francesco Gabbani, Samurai Jay, LDA, Aka7even, Fabio Rovazzi, Gabry Ponte, Welo con Anna Tatangelo, Francesca Michielin, Grelmos, Dolcenera, Federica Abbate, Mew, Petit, Elena D’Elia. La regia del programma è affidata a Luigi Antonini.