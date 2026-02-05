“The Perfect Pitch”, Confindustria presenta la prima serie TV sulle startup italiane

Fausto Bianchi, Presidente di Piccola Industria Confindustria e Vice Presidente Confindustria, ha detto che la serie è “una novità assoluta per il nostro sistema ed è un esempio concreto di come si possano raccontare l’impresa e l’innovazione con un linguaggio diverso che parla a startup, PMI e nuove generazioni”. Riccardo Di Stefano, Delegato del Presidente di Confindustria per Education e Open Innovation, ha aggiunto che “le startup imprimono un impulso fondamentale alla crescita economica e sociale: creano occupazione, attraggono nuovi capitali e rispondono alle aspettative di tanti giovani che vogliono mettersi in gioco. Per farlo, hanno bisogno di strumenti, competenze e occasioni concrete.The Perfect Pitch racconta proprio questo percorso che mette al centro il talento imprenditoriale italiano, il confronto con i mercati internazionali e le opportunità offerte dall’Open Innovation”. All’evento di presentazione è intervenuto anche, tra gli altri, viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli.