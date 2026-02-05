“The Perfect Pitch”, Confindustria presenta la prima serie TV sulle startup italiane
Disponibile su Mediaset Infinity, racconta il percorso di crescita di tre startup del settore della mobilità sostenibile
© Ufficio stampa
Confindustria ha presentato “The Perfect Pitch”, la prima serie TV - prodotta da IlNewyorkese - sulle startup italiane. Disponibile su Mediaset Infinity, racconta il percorso di crescita di tre startup del settore della mobilità sostenibile selezionate da RetImpresa in occasione del concorso ROCK per l’Open Innovation. L’obiettivo del progetto è quello di sostenere la crescita internazionale delle startup e avvicinare le nuove generazioni alle opportunità offerte dai principali attori che operano per la promozione economica del Paese. Inoltre, grazie alla collaborazione con il Consolato d’Italia a Detroit, le startup sono volate negli Stati Uniti per confrontarsi con investitori e operatori economici del territorio. “La serie The Perfect Pitch, attraverso il racconto televisivo delle startup della mobilità sostenibile protagoniste di ROCK, sperimenta un linguaggio diverso per raccontare l’innovazione”, ha detto Fabrizio Landi, Presidente di RetImpresa. “Oggi, se vogliamo parlare davvero a chi innova e ai giovani, dobbiamo avere il coraggio di utilizzare nuovi modelli di comunicazione”.
“Una novità assoluta”
Fausto Bianchi, Presidente di Piccola Industria Confindustria e Vice Presidente Confindustria, ha detto che la serie è “una novità assoluta per il nostro sistema ed è un esempio concreto di come si possano raccontare l’impresa e l’innovazione con un linguaggio diverso che parla a startup, PMI e nuove generazioni”. Riccardo Di Stefano, Delegato del Presidente di Confindustria per Education e Open Innovation, ha aggiunto che “le startup imprimono un impulso fondamentale alla crescita economica e sociale: creano occupazione, attraggono nuovi capitali e rispondono alle aspettative di tanti giovani che vogliono mettersi in gioco. Per farlo, hanno bisogno di strumenti, competenze e occasioni concrete.The Perfect Pitch racconta proprio questo percorso che mette al centro il talento imprenditoriale italiano, il confronto con i mercati internazionali e le opportunità offerte dall’Open Innovation”. All’evento di presentazione è intervenuto anche, tra gli altri, viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli.