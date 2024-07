Chi è Kıvanç Tatlıtuğ, il protagonista della nuova serie di Canale 5 "The Family"

Nato nella città di Adana in Turchia il 27 ottobre 1983, Kıvanç Tatlıtuğ ha 40 anni. L'attore turco, che ha origini albanesi e bosniache, inizia la sua carriera come modello grazie a sua madre. Nel 2001 ottiene il suo primo riconoscimento, vincendo il Best model of the world. Arriva alla notorietà dopo aver interpretato il ruolo di Mehmet nella serie "Gümüş". Da quel momento la sua carriera si divide tra cinema e televisione: per il piccolo schermo prende parte a importanti serie tv come Ezel e Kuzey Güney. Tra i premi che può vantare nell'arco della sua carriera ci sono due Golden Butterfly Awards, ottenuti nella categoria per il miglior attore protagonista. Nel 2014, interpreta Kurt Seyit nella serie "Kurt Seyit ve Şura" (titolo originale de "La ragazza e l'ufficiale"). Due anni più tardi, tra il 2016 e il 2017 ha vestito i panni di Cesur Alemdaroğlu nella serie Cesur ve Güzel (in Italia conosciuta con il nome "Brave and Beautiful"). L'ultimo ruolo lo ha ricoperto un anno fa, interpretando di Aslan Soykan in Aile (The Family).