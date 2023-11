Su Tgcom24 Matteo Flora conduce alla scoperta delle "Intelligenze Artificiali"

TgCom24 lancia una nuova rubrica settimanale dal titolo "Intelligenze Artificiali".

In un'era in cui l'intelligenza artificiale sta plasmando il nostro futuro dal 18 novembre, ogni sabato dalle ore 17:20, Matteo Flora condurrà alla scoperta di questo nuovo passo della tecnologia. "Questo spazio non è solo un viaggio nel mondo dell'AI, ma una profonda esplorazione di come essa si intreccia e influisce sulle professioni contemporanee" spiega il noto esperto in strategie digitali, imprenditore e docente.