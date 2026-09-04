TgCom24, torna la nuova stagione di "Intelligenze Artificiali - In mezzo a noi"

Sabato 5 settembre, alle ore 17.00, primo appuntamento della nuova stagione con la rubrica settimanale di TgCom24 (Canale 51), "Intelligenze Artificiali - In mezzo a noi" condotta da Matteo Flora, noto esperto in strategie digitali, imprenditore e docente. Al centro della puntata, il tema dell'accessibilità dei dati della spesa pubblica: lo Stato italiano rende visibili quasi tutti i suoi conti, ma comprenderli non è alla portata di tutti. Ospite di Matteo Flora è Domenico Gagliardi, fondatore di dovevannoinostrisoldi.com, un sito che ha l'obiettivo di rendere più chiari per i cittadini i conti di Stato, Regioni e Comuni. Una puntata dedicata alla trasparenza dei conti pubblici, per capire quanto spende una città per le scuole, per le strade, per la cultura e per confrontare il modello italiano con quello degli Stati Uniti, dell'Inghilterra e della Francia.