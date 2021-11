Tg4 e Studio Aperto non chiuderanno, le redazioni verranno unite a quella di Tgcom24

Tgcom24

Tg4 e Studio Aperto non chiudono, ma continueranno ad andare regolarmente in onda, come di consueto, il primo nelle due edizioni delle 12 e delle 19 su Rete 4 e il secondo alle 12,30 e alle 18,30 su Italia 1. Nessuna chiusura anche per Sportmediaset. E' prevista invece una riorganizzazione delle "line" di tutte le testate del gruppo per ottimizzare il lavoro. La nuova "line" unica e trasversale curerà la messa in onda sia di Tgcom24 che delle quattro edizioni due telegiornali dal rinnovato e potenziato studio 15. Tutti i giornalisti prima collocati in Newsmediaset saranno inseriti nella testata Tgcom24. Il direttore responsabile della testata rimane Andrea Pucci, Paolo Liguori è il direttore editoriale.