Un assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap in onda su Canale 5

"Terra Amara" racconta la storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Istanbul, anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro.

I loro sogni verranno spezzati all'improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. "Terra amara", è la soap di successo di Canale 5, in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle 14.10.

"Terra amara", le trame della settimana dal 3 al 9 dicembre

Mujgan, che ha scoperto della relazione tra Fikret e Umit, decide di rivelare a Zuleyha il tradimento di Demir mostrandole una foto.

Dopo gli ultimi avvenimenti, la villa Yaman è in stato di agitazione: Sevda è preoccupata per sua figlia, ricoverata in ospedale.

Nel frattempo, Mujgan presenta le dimissioni perché decide di trasferirsi e iniziare una nuova vita a Istanbul insieme a Kerem Ali.

Intanto, Zuleyha, saputo del tradimento di Demir, lo lascia portando con sé i figli a Cipro. Lui, pur di trovarla, decide di assumere un investigatore.

La morte di Mujgan, a seguito di un incidente aereo, getta tutti nello sconforto, in particolare Fikret, devastato dai sensi di colpa nei suoi confronti.

Infine, Demir raggiunge Umit con l'intenzione di ucciderla per poi suicidarsi, ma Zuleyha riesce a dissuaderlo: le cose tra marito e moglie tornano alla normalità.