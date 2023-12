"Terra Amara" racconta la storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Istanbul, anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro.

I loro sogni verranno spezzati all'improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. "Terra amara", è la soap di successo di Canale 5, in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle 14.10.

"Terra amara", le trame della settimana dal 10 al 16 dicembre

Zuleyha scopre che Umit è incinta di Demir e, al ricevimento per la nuova fondazione creata a nome di Hunkar Yaman, si presenta anche Umit. Intanto, Demir organizza il rapimento di Umit e ingaggia un medico per interrompere la sua gravidanza. Il suo piano, però, viene mandato a monte da Sevda.



Fekeli accusa Umit di avere messo in giro le foto compromettenti che la ritraggono in intimità con Demir, ma lei si difende accusando Fikret. Nel frattempo, Sevda chiede dei soldi e un'auto a Demir, ricattandolo di raccontare dell'omicidio commesso da lei e Zuleyha. Costretto a cedere al ricatto, Demir si reca all'appuntamento con Sevda.



Infine, Demir seppellisce segretamente il corpo di Sevda e Cetin, per garantire un futuro e una famiglia a Kerem Alì, decide di addossarsi la responsabilità dell'incidente e viene arrestato.