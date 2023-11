Un assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap in onda su Canale 5

"Terra Amara" racconta la storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Istanbul, anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro.

I loro sogni verranno spezzati all'improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. "Terra amara", è la soap di successo di Canale 5, in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle 14.10.

"Terra amara", le trame della settimana dal 19 al 25 novembre

Savas ed Emine riescono a racimolare i soldi per far scagionare Mehdi, intanto Baris è sempre pù vicino a Zeynep. Nermin regala a Sultan una delle sue borse costose, lei ne è felicissima, ma non sa quali saranno le conseguenze di questo gesto.

Nel frattempo, Nuh, dopo aver recuperato l’indirizzo di casa dell’amante di Ercan, decide di andare a cercarla. Intanto, tra Baris e Zeynep nasce una forte discussione quando Baris rinfaccia a Zeynep di aver preso il caso di Mehdi senza consultarlo. Infine, Sultan ed Emine portano Zeynep a cena fuori per farla distrarre dai suoi problemi e la ragazza si aprirà con loro.