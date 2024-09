Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono sposati

Per sposarsi in chiesa l'ex tronista a maggio aveva ricevuto il sacramento della cresima e a farle da padrino era stato proprio il futuro marito Andrea. La festa per loro era iniziata un paio di giorni fa, quando la famiglia della Langella aveva organizzato per i futuri sposi uno spettacolo pirotecnico. Di fronte al cielo illuminato la coppia si era abbracciata forte, emozionata e felice di aprire un nuovo capitolo della loro vita insieme. In particolare Teresa è rimasta colpita dalla sorpresa e via Instagram ha svelato: "Qui, nella casa che mi ha vista crescere, in quel viale dove da piccola giocavo a nascondino citofonando case... Oggi vi rivedo tutti qui, come se il tempo non fosse mai passato!I nonni con gli occhi lucidi su una panchina, gli amici del viale ad applaudirci, zii e cugini tra baci e abbracci. Qui, dove le radici non si sono mai staccate e dove per sempre io troverò CASA MIA.Grazie famiglia, siete la mia fortuna".